В Кремле ответили на обвинения в «нелегитимных выборах» президента России

Песков назвал необоснованными обвинения в «нелегитимных выборах» президента

Уровень поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина показывает несостоятельность обвинений и спекуляций в «нелегитимных выборах». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Невероятный уровень поддержки [Путина] среди населения — это лучший знак, что все спекуляции о "нелегитимных выборах" необоснованны», — сказал пресс-секретарь президента.

По последним данным ЦИК, по итогам обработки 99,43 процента протоколов кандидат в президенты Владимир Путин набирает 87,32 процента голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,32 процента голосов, за ним идет Владислав Даванков от «Новых людей» — у него 3,79 процента голосов. Четвертое место пока занимает кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19 процентов голосов.

Выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Они завершились 17 марта в 21:00 по московскому времени, когда в 20:00 по местному часовому поясу участки закрылись в самой западной точке страны — Калининградской области. Явка на выборах президента превысила 74 процента.