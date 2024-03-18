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07:59, 18 марта 2024Россия

ЦИК назвал результаты выборов президента в Москве

ЦИК: по итогам обработки 100% протоколов в Москве Путин набирает 85,13% голосов
СюжетВыборы президента России 2024ЦиклВыборы президента России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Москве по результатам обработки 100 процентов протоколов на выборах президента России кандидат на пост главы государства Владимир Путин набирает 85,13 процента голосов. Такие итоги выборов озвучил Центризбирком (ЦИК), они опубликованы на его сайте.

«Число территориальных избирательных комиссий — 128. Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений, — 128. (…) Путин Владимир Владимирович — 85,13%», — говорится в сообщении.

Второе место занял Владислав Даванков от «Новых людей» с 6,65 процента голосов, за ним идет Николай Харитонов от КПРФ с 3,84 процента голосов. Четвертое место у Леонида Слуцкого от ЛДПР — 2,83.

По последним данным ЦИК, по итогам обработки 99,43 процента протоколов по всей России кандидат в президенты Владимир Путин набирает 87,32 процента голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за ним идет Владислав Даванков от «Новых людей», четвертое место пока занимает кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Явка на выборах превысила 74 процента.

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      Анастасия Шейкина
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