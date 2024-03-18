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08:52, 18 марта 2024Мир

Лидер Северной Кореи поздравил Путина с победой на выборах

Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах в России

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил действующего главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах через телеграмму, поздравление будет передано через северокорейское посольство в Москве. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль передаст поздравительную телеграмму в МИД России [в ближайшем времени]», — говорится в сообщении.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Путина с победой на выборах главы государства. Также Мадуро выразил признание «славному российскому народу за его глубокую приверженность демократии, выраженную в его исключительном участии в этом успешном дне выборов».

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      Виктория Кондратьева
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