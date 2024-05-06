В России высказались о планах Китая работать с Францией над украинским вопросом

Депутат Чепа: у КНР и Франции разный подход к урегулированию украинского кризиса

Россия по-разному смотрит на предложения Франции и Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он отреагировал на намерение КНР работать с Францией над скорейшим разрешением конфликта на Украине.

Ранее о таком желании в ходе официального визита во Францию заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы понимаем специфику, психологию Китая. Они не отказываются от своих прежних заявлений относительно мирного урегулирования, которые мы также поддерживаем. Мы прекрасно понимаем и оцениваем их позицию, они знают и говорят, откуда растут ноги всего этого. И могу сказать, что у Китая, у Франции разный подход к мирному урегулированию. Если философски говорить — урегулирование нужно, и они поддерживают это. О том, что мирное соглашение нужно, мы постоянно говорим, но если кто-то пытается это решить, как в том числе французы, без участия России, то это невозможно, и Китай об этом тоже самое заявляет. То есть задача одна, но подходы к этому решению разные», — высказался парламентарий.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон отужинают в ресторане в Пиренеях, на перевале Турмале, где их примет друг детства французского лидера Эрик Абади.