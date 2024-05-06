Си Цзиньпин призвал Францию и ЕС предотвратить эскалацию украинского конфликта

Си Цзиньпин: КНР, Франция и ЕС должны бороться с эскалацией конфликта на Украине

Китай, Франция и Европейский союз (ЕС) должны бороться с возможной эскалацией конфликта на Украине и предотвратить ее. К совместным действиям призвал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Трем сторонам необходимо совместно противодействовать распространению побочных эффектов конфликта и эскалации боевых действий, создавать условия для мирных переговоров», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин также подчеркнул готовность Китая поддерживать контакты с соответствующими сторонами ради урегулирования конфликта.

По словам китайского лидера, КНР, Франция и ЕС «желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира» и «поддерживают политическое урегулирование кризиса».

Ранее Си Цзиньпин выразил надежду на развитие стратегических партнерских отношений с Европейским союзом.