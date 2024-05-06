Си Цзиньпин захотел развивать стратегическое партнерство с ЕС

Си Цзиньпин выразил надежду на развитие стратегического партнерства с ЕС

Пекин надеется на развитие стратегических партнерских отношений с Европейским союзом (ЕС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Слова китайского лидера передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Китай всегда рассматривал отношения КНР и ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения», — сказал он на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Си подчеркнул, что Китай и его европейские партнеры должны «придерживаться партнерства, упорствовать в диалоге и сотрудничестве, углублять стратегическое общение».

Ранее фон дер Ляйен заявила Си, что европейцы рассчитывают на способность Китая повлиять на Россию ради скорейшего окончания конфликта на Украине.