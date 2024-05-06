Си Цзиньпин напомнил европейцам о непричастности Китая к кризису на Украине

Си Цзиньпин: КНР не создавала кризис на Украине и не является стороной конфликта

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен напомнил им о том, что Пекин не причастен к кризису на Украине и не является стороной конфликта, сообщает РИА Новости.

«Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам», — заявил он.

По его словам, позиция КНР по данному вопросу является объективной и справедливой, а конструктивная роль Пекина получила широкое признание других стран.

Ранее Си Цзиньпин рассказал, что Китай поддержит проведение международной мирной конференции в случае ее признания и Россией, и Украиной.