Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. О чем они договорились и как отреагирует Запад?

Путин и Ким Чен Ын завершили шестичасовые переговоры на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин завершил переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит в общей сложности продлился около шести часов. Сначала лидеры прогулялись по космодрому, затем провели переговоры с делегациями и в формате тет-а-тет, а после посетили торжественный обед. Пресс-конференции или совместного заявления по итогам встречи не было.

Ким Чен Ын назвал отношения с Россией главным приоритетом

В начале встречи, которая была открыта для СМИ, Путин отметил, что переговоры проходят на фоне 75-летия с провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) 9 сентября 1948 года. По его словам, эта же дата знаменует и 75-ю годовщину с установления дипломатических отношений между двумя странами, поскольку Москва первой признала КНДР как государство, а затем помогала Пхеньяну в Корейской войне 1950-1953 годов.

Лидер КНДР, в свою очередь, также подчеркнул ключевую роль Советского Союза в «освобождении и обретении независимости» его страной и указал «глубокие корни» дружбы между Москвой и Пхеньяном.

И сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией. Я уверен, что наша с вами встреча будет еще одним моментом для поднятия на новый уровень наших отношений Ким Чен Ын лидер КНДР

Делать выводы о том, потеснила ли Россия Китай на первой строчке партнеров КНДР, пока преждевременно, отметил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Константин Асмолов. «Возможно, это (слова Ким Чен Ына — прим. «Ленты.ру») часть этикета, возможно что-то большее, посмотрим по фактам», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

Кореевед напомнил, что на мероприятиях по случаю годовщины провозглашения КНДР в Пхеньяне присутствовала китайская делегация во главе с вице-премьером, тогда как Россию представлял Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова. По его словам, этот факт породил слухи о том, что в отношениях Москвы и Пхеньяна возникли сложности.

Лидеры России и КНДР обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество

На повестке переговоров двух лидеров стояло укрепление экономического сотрудничества, пережившего серьезный спад в период самоизоляции КНДР на фоне пандемии коронавируса: из-за закрытия границ торговля практически сошла на нет.

Об особом интересе к этой сфере сотрудничества указывает тот факт, что в состав российской делегации вошел министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отметил ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Константин Асмолов.

Однако, по словам корееведа, классические формы экономического сотрудничества блокируются международными санкциями, поэтому Москва сейчас пытается найти лазейки в правилах, которые позволили бы нарастить взаимодействие с Пхеньяном

Фото: Artem Geodakyan / Sputnik / Reuters

По итогам переговоров Путин рассказал, что у России и КНДР есть много интересных проектов в сфере транспортной логистики. «Можно сделать очень хороший логистический треугольник: железная дорога, порт, потом автомобильная дорога на Китай. Здесь можно в разы увеличить объемы перевозок», — отметил российский президент в интервью «России 1». Путин добавил, что также обсудил с Ким Чен Ыном сотрудничество в сельском хозяйстве.

Мы гуманитарную помощь оказываем этой стране, но кроме гуманитарной помощи есть возможность просто работать на равных. Здесь перспективы неплохие Владимир Путин президент России

Лидеры также затронули региональную повестку. По словам Кима, они обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Европе и пришли к «удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира как в регионе, так и во всем мире».

Россия поможет Северной Корее с запуском спутников

Перед началом полноформатных переговоров российский президент Владимир Путин посетил с северокорейским лидером стартовый комплекс для ракет «Союз-2», а затем строящийся комплекс для «Ангары».

Перед началом встречи Путин рассказал журналистам, что Россия планирует помогать КНДР с космической программой. «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», — рассказал он.

В мае и августе Северная Корея попыталась запустить военный спутник-разведчик, но обе попытки потерпели неудачу

Формально международные санкции ООН, за которые проголосовала и Россия в 2017 году, запрещают Северной Корее запуск не только баллистических ракет военного назначения, но и ракеты-носители для космических программ, отметил Асмолов. «Подобное решение Путина, благодаря которому северокорейские спутники будут запускаться на российских ракетах, обходит это ограничение и является очень серьезным доказательством уровня дружбы между нашими странами», — подчеркнул кореевед.

Западные страны обвинить Россию в нарушении санкций ООН из-за переговоров с Кимом

Константин Асмолов назвал показательным тот факт, что в западных СМИ в преддверии переговоров утверждалось, что саммит пройдет на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, а лидеры будут обсуждать поставки северокорейских боеприпасов в Россию. «Но визит прошел не там, не тогда и не про то», — подчеркнул кореевед, добавив, что поставки боеприпасов не повод для переговоров между первыми лицами.

Специалист не исключил, что на фоне саммита западные страны могут обвинить Россию в нарушении международных санкций против КНДР. При этом, по его словам, Москву и раньше обвиняли в подобных нарушениях, заявляя, что она якобы торгует оружием с Пхеньяном. «Доказательства тому были на уровне "вот фотография, на ней поезд, а в поезде, мамой клянусь, ракета". Так что обвинения будут, а вот с доказательной базой этих обвинений будет тяжело», — резюмировал Асмолов.

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin / Sputnik / Reuters

Отвечая на вопрос журналистов о военно-техническом сотрудничестве с КНДР, Путин подчеркнул, что в этой сфере существуют международные ограничения, которые Россия соблюдает. «Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом», — отметил российский президент, не уточняя, что именно обсуждают Москва и Пхеньян.

Северная Корея поддержала Россию в «священной войне со сборищем зла»

После переговоров российский президент дал торжественный обед в честь северокорейских гостей. Судя по опубликованному меню, делегациям предлагались пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, осетрина с грибами и картофелем и другие блюда.

В начале банкета Путин заявил, что России и КНДР действуют «во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе», и поднял тост за укрепление дружбы между двумя странами, благополучие их народов и здоровье северокорейского лидера. Ким же в ответ предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России.

Уверены в том, что Российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии Ким Чен Ын лидер КНДР

Путин показал Ким Чен Ыну автомобиль «Аурус»

На встречу российский президент прибыл на автомобиле российской марки «Аурус» (Aurus), который показал северекорейскому лидеру, сообщает ТАСС. Ким Чен Ын сначала изучил машину снаружи, а потом сел на пассажирское сиденье. После этого Путин отвел его к автомобилю «Аурус» другой модели, чтобы лидер КНДР смог познакомиться как с седаном, так и с лимузином этой марки.

Поставки дорогих автомобилей в КНДР запрещены международными санкциями ООН, однако северокорейский лидер не раз появлялся на публике на бронированных лимузинах люксовых марок, вроде Mercedes-Maybach S600 Guard. На одном из «Майбахов» Ким приехал и на переговоры на космодром Восточный.

Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре

После переговоров Путин рассказал журналистам, что после посещения космодрома Восточный у Ким Чен Ына насыщенная программа. По его словам, северокорейский лидер затем вылетит в Комсомольск-на-Амуре, где посетит заводы авиационной гражданской и боевой техники.

«Затем он будет во Владивостоке, и там тоже [запланирована] военная часть по линии министерства обороны. Она заключается в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота», — рассказал глава российского государства. Также во время визита Кима планируется обсуждение вопросов экологии и образования: северокорейский лидер посетит Дальневосточный федеральный университет, объекты Российской академии наук и лабораторию, занимающуюся биологией моря.