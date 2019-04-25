Ким Чен Ын подарил Путину меч

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину меч после переговоров во Владивостоке. Об этом сообщает RT в четверг, 25 апреля.

«Это подарок, который я подготовил для вас... Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», — пояснил он.

Путин поблагодарил лидера КНДР и в ответ подарил ему монету, так как, согласно русской традиции, дарить ножи — плохая примета.

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Ранее 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына. Встреча длилась около трех с половиной часов.

Российский лидер счел обмен мнениями обстоятельным. По его словам, помимо ядерного разоружения и ситуации на Корейском полуострове, удалось поговорить и об истории межгосударственных отношений. Ким Чен Ын, который впервые посетил Россию с государственным визитом, положительно оценил переговоры с российским коллегой.

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