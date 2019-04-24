Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал о своей мечте побывать в России. Об этом он сообщил во время встречи на приграничной станции Хасан, сообщается на сайте администрации Приморского края.

По словам Кима, он слышал о России много хорошего и «давно мечтал в ней побывать». Он указал, что сделать это получилось лишь сейчас — через семь лет после того, как он возглавил КНДР.

Северокорейский лидер также отметил, что планирует укреплять сотрудничество между Россией и КНДР. «Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну», — добавил он.

Ранее приморские школьницы, встречавшие лидера Северной Кореи на станции Хасан, подтвердили, что он попробовал каравай. По их словам, это у него получилось не с первого раза.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронированном поезде утром 24 апреля. Он направляется во Владивосток для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 25 апреля.

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