Появилось видео встречи Ким Чен Ына в России

Губернатор Приморья Олег Кожемяко опубликовал в сторис Instagram видеозапись прибытия главы Северной Кореи Ким Чен Ына на приграничную станцию Хасан в России. На кадрах видно, как лидер КНДР сходит с бронированного поезда в черном плаще и шляпе и идет по красной ковровой дорожке к зданию вокзала. Его со всех сторон обступают встречающие.

Как уточняет ТАСС, в Хасан, кроме Кожемяко, приехал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Приморский губернатор также разместил видео отъезда гостя.

Ким Чен Ын приехал в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, которая состоится 25 апреля во Владивостоке.

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