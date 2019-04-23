Площадь во Владивостоке отмыли с мылом перед приездом Ким Чен Ына

Площадь перед железнодорожным вокзалом во Владивостоке, куда прибудет поезд с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отмыли с мылом. Об этом сообщает РИА Новости.

На уборку территории вышли бригада дворников и уборочная машина.

Один из собеседников агентства — местный водитель такси — рассказал, что никогда не видел, чтобы привокзальную площадь мыли «так тщательно». На вопрос о значении визита Ким Чен Ына для Владивостока мужчина ответил, что «пробок от него точно меньше не станет».

Лидер КНДР прибудет во Владивосток 24 апреля, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Россия станет первым государством, которое Ким Чен Ын выбрал для визита после того, как в первой половине апреля был переизбран председателем Госсовета Северной Кореи. Встреча глав двух стран пройдет 25 апреля.

Ранее 23 апреля в сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен лимузин лидера КНДР, прибывший в кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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