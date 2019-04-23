Вероятный приезд лимузина Ким Чен Ына в российский вуз попал на видео

Говорит Москва / Telegram

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен лимузин лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывший в кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Ролик опубликован в Telegram-канале «Говорит Москва».

На кадрах видно, как на территорию въезжает кортеж, сопровождаемый полицией и несколькими автобусами.

Ранее стало известно, что в аэропорт Владивостока прибыли два внеплановых рейса из Северной Кореи. Предположительно, из Пхеньяна могли прилететь сотрудники спецслужб для подготовки визита Ким Чен Ына в Россию.

До этого газета «Коммерсантъ» выяснила, что северокорейский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным 25 апреля на территории ДВФУ на острове Русский.

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