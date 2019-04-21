Северная Корея захотела подружиться с Россией

Государственная программа экономического развития Северной Кореи на 2016-2020 годы предполагает укрепление связей с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Mainichi, в распоряжении которой оказался соответствующий документ.

По данным издания, КНДР хочет увеличить торговый оборот с Россией до одного миллиарда долларов. Северная Корея откажется от односторонней ориентации на Китай и будет расширять торговлю со странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Причиной такой политики могут быть серьезные экономические трудности, с которыми страна столкнулась из-за усиления международных санкций. В программе указано, что в КНДР не хватает продовольственных товаров, а также слабо развита энергетическая и угольная промышленность. В связи с этим Северной Корее нужны глобальные экономические реформы и новое технологическое оснащение.

18 апреля Кремль объявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина во второй половине апреля. Это будет первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну. Его предшественник Ким Чен Ир был в России три раза. В последний раз это произошло в 2011 году.

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