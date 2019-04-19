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Песков ответил на вопрос о «персональной химии» между Путиным и Ким Чен Ыном

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В Кремле надеются, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына пройдет на принципах взаимного доверия и учета интересов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс» в пятницу, 19 апреля.

«Главное — это взаимный учет интересов друг друга и взаимное доверие. Именно на этих принципах и будет строиться общение по тем вопросам, которые интересуют обе стороны», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о перспективах возникновения «персональной химии» между лидерами, о которой после встречи с Ким Чен Ыном упоминал президент США Дональд Трамп. «Персональная химия может способствовать, но не гарантирует полное понимание», — отметил пресс-секретарь, призвав дождаться результатов переговоров.

Он уточнил, что, помимо двусторонних отношений, в ходе встречи также будет рассмотрен вопрос денуклеаризации. Место, точное время предстоящей встречи и формат не объявляются из соображений безопасности, добавил Песков.

18 апреля Кремль официально подтвердил визит лидера Северной Кореи в Россию. Источники южнокорейского агентства «Ренхап» полагают, что переговоры могут пройти во Владивостоке, куда Путин приедет 26—27 апреля.

Ранее в апреле Ким Чен Ын получил приглашение, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Это будет первый подобный визит нынешнего руководителя КНДР. Предыдущий лидер Северной Кореи Ким Чен Ир приезжал в Москву три раза. В последний раз это было в 2011 году.

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