Стало известно о российском подарке для Ким Чен Ына

Глава МВД России Владимир Колокольцев, находящийся с визитом в Пхеньяне, привез подарок для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом пишет южнокорейское агентство «Ёнхап».

По его информации, министр встретился с председателем президиума Верховного народного собрания Ким Ён Намом и через него передал презент для северокорейского лидера. При этом не уточняется, что именно глава МВД привез лидеру КНДР.

По словам Колокольцева, переговоры направлены на развитие сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе обсуждается соглашение о порядке выдачи преступников и вопросы взаимодействия в миграционной сфере. «Цель визита — развивать сотрудничество в тех сферах, которые не подвергнуты санкциям в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», — рассказал он ТАСС.

Колокольцев вместе с делегацией прибыл в Пхеньян 1 апреля, сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Визит продлится до 3 апреля. В посольстве России в Северной Корее отметили, что это плановый обмен по линии правоохранительных органов, передает ТАСС.

В сентябре 2018-го Пхеньян посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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