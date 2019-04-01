Северная Корея высказалась о нападении на свое посольство

Северная Корея считает нападение на свое посольство в Испании, произошедшее в феврале, «серьезным террористическим актом». Об этом заявил представитель МИД КНДР, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

По данным министерства, «вооруженные подозрительные личности напали на посольство, скрутили, били и пытали сотрудников посольства, разграбили средства связи». Отмечается, что произошедшее — серьезное посягательство на государственную власть и грубое нарушение международного права.

В МИД призвали испанские власти ответственно расследовать произошедшее, в том числе данные о причастности ФБР США и «подонков антиреспубликанских организаций». Всех виновных также потребовали справедливо наказать.

Материалы по теме Корейский Сталин Он был жестоким диктатором, но сделал страну великой. Его считают и палачом, и героем

Нападение на посольство в Мадриде произошло 22 февраля. Тогда 10 человек ворвались на его территорию, связали и избили людей, а также несколько часов удерживали их. Затем злоумышленники вынесли из здания два компьютера, два жестких диска, карты памяти и мобильный телефон.

Во главе группы нападавших, предположительно, был житель США по имени Адриан Хон Чан. Вместе с ним в налете участвовали мексиканец, американец и гражданин Южной Кореи. В суде полагают, что спустя пять дней Хон Чан связывался с ФБР в Нью-Йорке, чтобы предоставить им информацию о произошедшем, а также аудио- и видеоматериалы.

Ответственность на себя взяла группировка «Гражданская оборона Чхоллимы». Появлялась информация, что к ее деятельности может быть причастен племянник лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Хан Соль. Он сын единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, убитого в Малайзии в 2017 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!