Стали известны подробности нападения на посольство Северной Кореи в Испании

В национальной судебной коллегии Испании подтвердили, что на северокорейское посольство в Мадриде, возможно, был совершен налет. Об этом сообщает ТАСС.

В нападении могли участвовать десять человек во главе с гражданином Мексики, США, Южной Кореи и жителем Соединенных Штатов по имени Адриан Гонг Чанг. В суде полагают, что Гонг Чанг спустя пять дней после налета связывался с ФБР в Нью-Йорке, чтобы предоставить им информацию о произошедшем, а также аудио и видео материалы.

Чонг Ванг также якобы заявил, что участвовал в нападении по собственной воле «вместе с группой неустановленных лиц». Предполагается, что мужчина после нападения отправился в Португалию, а оттуда на самолете вылетел в США.

Как передает агентство, ранее сообщалось, что власти не исключают причастности ЦРУ к нападению. По данным местных СМИ, как минимум двое преступников связаны с американскими спецслужбами.

О том, что к налету могли быть причастны США, сообщалось 10 марта. Действия нападавших напоминали действия американских спецагентов в аналогичных операциях. Детали, однако, не уточнялись. Известно, что злоумышленники украли несколько компьютерных устройств.

На посольство КНДР в Мадриде напали 22 февраля. Оно открылось в сентябре 2013 года. Через четыре года посол был выдворен из страны в ответ на ядерные испытания КНДР.

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