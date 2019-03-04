Россия отправила гуманитарную помощь в Северную Корею

Россия направила в Северную Корею более 2000 тонн зерна в качестве гуманитарной помощи. Об этом в Facebook сообщило посольство России в КНДР.

Церемония передачи груза по линии World Food Programme состоялась в минувшие выходные в порту города Чхонджин. Там была была выгружена половина зерна, оставшаяся партия направлена в город Хыннам.

Уточняется, что зерно пойдет на изготовление печенья и питательных смесей для детей и беременных женщин.

На ухудшение гуманитарной ситуации в Северной Кореи повлияли череда засух, наводнений и других стихийных бедствий, обрушившихся на страну в течение последних шести лет.

13 февраля сообщалось, что 40 процентов жителей Северной Кореи столкнулись с проблемой нехватки еды. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, каждый четвертый гражданин Северной Кореи находится в кризисной ситуации из-за отсутствия продовольственной безопасности. Кроме того, около 19 миллионов северокорейцев (более трех четвертей населения) зависят от государственной системы распределения продовольствия.

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