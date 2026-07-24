В Москве купили самый дорогой пентхаус в истории наблюдений

В Хамовниках купили самый дорогой пентхаус в истории наблюдений за 4 млрд рублей

В Москве во втором квартале 2026 года купили самый дорогой пентхаус за всю историю наблюдений. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты девелопера Sminex.

Речь идет об объекте, расположенном в центре столицы в районе Хамовники. Цена сделки, рассказали специалисты, превысила 4 миллиарда рублей.

Эксперты отметили, что за последние пять лет рынок элитной недвижимости Москвы вырос в шесть раз. Так, во втором квартале нынешнего года объем предложения достиг 272 тысячи квадратов против 48 тысяч в тот же период 2021 года.

Что касается среднего арифметического значения между ценой квадратного метра, заявленной девелоперами, и в сделках, зарегистрированных Росреестром, по подсчетам экспертов, оно составило 3 миллиона рублей, что является историческим максимумом. Среди причин роста рынка элитной недвижимости аналитики выделили повышенное внимание девелоперов и покупателей к отдельным наиболее престижным локациям.

Ранее стало известно, что самую дорогую квартиру в небоскребах Москвы продают за 1,7 миллиарда рублей.