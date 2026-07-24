Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:55, 24 июля 2026 (обновлено: 19:08, 24 июля 2026)ЭкономикаЭксклюзив

В Москве купили самый дорогой пентхаус в истории наблюдений

В Хамовниках купили самый дорогой пентхаус в истории наблюдений за 4 млрд рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве во втором квартале 2026 года купили самый дорогой пентхаус за всю историю наблюдений. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты девелопера Sminex.

Речь идет об объекте, расположенном в центре столицы в районе Хамовники. Цена сделки, рассказали специалисты, превысила 4 миллиарда рублей.

Эксперты отметили, что за последние пять лет рынок элитной недвижимости Москвы вырос в шесть раз. Так, во втором квартале нынешнего года объем предложения достиг 272 тысячи квадратов против 48 тысяч в тот же период 2021 года.

Что касается среднего арифметического значения между ценой квадратного метра, заявленной девелоперами, и в сделках, зарегистрированных Росреестром, по подсчетам экспертов, оно составило 3 миллиона рублей, что является историческим максимумом. Среди причин роста рынка элитной недвижимости аналитики выделили повышенное внимание девелоперов и покупателей к отдельным наиболее престижным локациям.

Ранее стало известно, что самую дорогую квартиру в небоскребах Москвы продают за 1,7 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины
    Армия США получит НРТК
    Появились подробности по делу расстрелявшего подростка россиянина
    Невролог посоветовала подходящие людям любого возраста тренировки для мозга
    Зеленский высказался об употреблении кокаина с Макроном
    У компании популярного в России блогера нашли многомиллионный долг
    Иран заявил о подготовке для США бесплатных билетов в ад
    Бывшего президента Украинской ассоциации футбола задержали
    Пластический хирург оценил нос Ксении Собчак
    Туристы попали в ДТП во время сафари в Турции и вылетели из окон
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok