Набиуллина отвергла идею о повышении целевого уровня инфляции

Набиуллина назвала идею о повышении таргета по инфляции вредной для экономики

В Банке России не считают нужным обсуждать идею о повышении целевого уровня инфляции, считая ее вредной для экономики. Об этом заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина, по словам которой в перспективе речь может идти только о снижении цели.

«Мы не рассматриваем его повышение, потому что, на наш взгляд, от повышения таргета все проиграют. Это иллюзия, что от этого снизятся ставки. Если мы повысим таргет, то ставки только повысятся, рыночные ставки только повысятся», — подчеркнула она.

Также Набиуллина отвергла звучащие оценки о сочетании ускорения роста цен и негативной экономической динамики в России. Председатель Центробанка подчеркнула, что нельзя называть стагфляцией «отдельный год, где рост цен спровоцирован шоком предложения».

До этого в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), представители которого регулярно критикуют слишком осторожное снижение ставок в России, заявили, что в ближайшее время достичь целевого показателя по инфляции на уровне четырех процентов не получится, поэтому цель по скорости роста цен следуют пересмотреть.

В пятницу, 24 июля, ЦБ снизил ключевую ставку с 14,25 до 14 процентов. «По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7,0 процента в 2026 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — говорится в опубликованном по этому поводу пресс-релизе.