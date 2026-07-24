Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:43, 24 июля 2026 (обновлено: 19:01, 24 июля 2026)Экономика

Жителям Московского региона рассказали о горящей траве

МЧС: За прошедшую неделю в Подмосковье зафиксировано пять возгораний сухой травы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

За прошедшую неделю с 16 по 23 июля в Подмосковье зафиксировано пять возгораний сухой травы на общей площади 132 квадратных метров. Каждый такой пал может перерасти в крупный ландшафтный или лесной пожар, предупредили в Telegram-канале МЧС Подмосковья.

На всей территории Московской области действует особый противопожарный режим, когда запрещено разводить костры и использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы.

За минувшую неделю жителей Подмосковья в общем оштрафовали на 60 тысяч рублей за нарушения требований пожарной безопасности.

Ранее жителям Московского региона пообещали неустойчивую погоду с температурой немного ниже климатической нормы. Также пройдут кратковременные дожди. Солнечной погода может стать в начале августа, предполагают синоптики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины
    Армия США получит НРТК
    Появились подробности по делу расстрелявшего подростка россиянина
    Невролог посоветовала подходящие людям любого возраста тренировки для мозга
    Зеленский высказался об употреблении кокаина с Макроном
    У компании популярного в России блогера нашли многомиллионный долг
    Иран заявил о подготовке для США бесплатных билетов в ад
    Бывшего президента Украинской ассоциации футбола задержали
    Пластический хирург оценил нос Ксении Собчак
    Туристы попали в ДТП во время сафари в Турции и вылетели из окон
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok