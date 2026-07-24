Жителям Московского региона рассказали о горящей траве

МЧС: За прошедшую неделю в Подмосковье зафиксировано пять возгораний сухой травы

За прошедшую неделю с 16 по 23 июля в Подмосковье зафиксировано пять возгораний сухой травы на общей площади 132 квадратных метров. Каждый такой пал может перерасти в крупный ландшафтный или лесной пожар, предупредили в Telegram-канале МЧС Подмосковья.

На всей территории Московской области действует особый противопожарный режим, когда запрещено разводить костры и использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы.

За минувшую неделю жителей Подмосковья в общем оштрафовали на 60 тысяч рублей за нарушения требований пожарной безопасности.

Ранее жителям Московского региона пообещали неустойчивую погоду с температурой немного ниже климатической нормы. Также пройдут кратковременные дожди. Солнечной погода может стать в начале августа, предполагают синоптики.