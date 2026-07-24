Россиянам разрешили въезжать в Черногорию без виз до ноября

Гражданам России и Белоруссии разрешили въезжать в Черногорию без виз до 31 октября

Гражданам России и Белоруссии разрешили въезжать в Черногорию без виз до начала ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный пресс-службой кабинета министров этого европейского государства.

Уточняется, что до 31 октября 2026 года россияне и белорусы могут въезжать, пересекать территорию транзитом и находиться в Черногории до 30 дней при наличии действительного проездного документа. О порядке въезда после указанного срока в источнике не говорится.

Ранее сообщалось, что Черногория планирует ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября 2026 года. Такой шаг необходим властям страны, чтобы привести миграционные правила в соответствие требованиям Евросоюза перед вступлением в объединение.

