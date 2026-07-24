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18:40, 24 июля 2026 (обновлено: 18:56, 24 июля 2026)Путешествия

Россиянам разрешили въезжать в Черногорию без виз до ноября

Гражданам России и Белоруссии разрешили въезжать в Черногорию без виз до 31 октября
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Гражданам России и Белоруссии разрешили въезжать в Черногорию без виз до начала ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный пресс-службой кабинета министров этого европейского государства.

Уточняется, что до 31 октября 2026 года россияне и белорусы могут въезжать, пересекать территорию транзитом и находиться в Черногории до 30 дней при наличии действительного проездного документа. О порядке въезда после указанного срока в источнике не говорится.

Ранее сообщалось, что Черногория планирует ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября 2026 года. Такой шаг необходим властям страны, чтобы привести миграционные правила в соответствие требованиям Евросоюза перед вступлением в объединение.

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