Трамп пообещал помочь сделать Северную Корею великой

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь КНДР стать «мощной экономической державой». Об этом он заявил в ходе саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.

«Я готов с этим помочь. Я думаю, это будет что-то особенное», — сказал он накануне встречи. Американский лидер добавил, что в настоящий момент стороны не хотят торопить переговорный процесс, отметив при этом, что сейчас для КНДР «время — это самое важное», но также важно достичь правильных договоренностей, в том числе по вопросу денуклеаризации.

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27 февраля Трамп назвал денуклеаризацию условием процветания КНДР. До этого он отмечал, что Северная Корея имеет потенциал стать одной из самых развитых экономик мира.

Встреча Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына проходит в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности

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