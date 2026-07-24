Раймонд Паулс отреагировал на запрет его песен в Латвии

Композитор Раймонд Паулс заявил, что жизнь не изменится после запрета его песен в Латвии

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс отреагировал на решение латвийского правительства запретить ротацию восьми его композиций на местном радио. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, после подобного шага парламента Латвии его жизнь никак не поменяется.

«Давно уже все везде запретили: там петь по-русски, там другое. Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю со стороны. Не знаю, куда это перейдет, не знаю, кто запрещает. Будем жить, как жили», — отметил композитор.

Паулс написал десятки хитов для звезд советской и российской эстрады, в частности, для уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) Аллы Пугачевой, а также для народной артистки Ларисы Долиной и многих других.

Ранее стало известно, что в Латвии запретили петь песни находящихся под санкциями ЕС авторов.