Ким Чен Ын посмотрел на любимых солдат

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил слет командиров и политруков в Пхеньяне. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын открыл мероприятие. В его ходе он вдохновил командиров и поставил боевые задачи перед участниками слета. Агентство указало, что Ким «встретился со всеми любимыми солдатами, которых всегда хотел видеть даже на дальнем пути визита в зарубежную страну».

Лидер Северной Кореи добавил, что в «будущем наша революция навеки будет продвигаться вперед могучей поступью», и призвал вести активную борьбу за ее победу.

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На мероприятии обсуждались задачи и пути «повышения ответственности» с целью преобразовать всю армию КНДР на основе «кимирсенизма-кимчениризма», отмечает ЦТАК. Во время заседаний также была принята письменная клятва в адрес Ким Чен Ына. Лозунгом мероприятия стало выражение «сражаться с врагами один против ста».

Пятый слет командиров и политруков Корейской народной армии проходил 25 и 26 марта. Количество его участников агентство не уточняет. Подобные мероприятия проходят в Северной Корее раз в пять лет.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын уволил фотографа за слишком рьяную работу.

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