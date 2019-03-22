Фотографа Ким Чен Ына уволили за слишком рьяную работу

Личный фотограф лидера КНДР Ким Чен Ына был уволен и исключен из Трудовой партии Кореи. Об этом пишет Daily NK.

Как сообщается, причиной стало нанесение ущерба «высшему достоинству» Северной Кореи — так называют Ким Чен Ына.

Указывается, что фотограф нарушил установленные правила: он снимал северокорейского лидера с расстояния менее двух метров.

Кроме того, мужчина встал прямо перед Кимом, закрыв его собой от собравшихся. При этом вспышка на камере также заслонила собой шею лидера КНДР. Часть тела Ким Чен Ына не была видна около трех секунд, однако власти посчитали, что это было сделано специально, и нанесло ему ущерб.

После разбирательства 47-летнего мужчину, который в том числе сопровождал Кима как личный фотограф во время саммита США — КНДР в Ханое, уволили. Это произошло 12 марта. Издание пишет, что фотограф по иронии судьбы пострадал из-за своей преданности и рьяной работы.

Также было отредактировано видео, на котором запечатлели произошедшее. Теперь в нем нет кадров с фотографом, пишет Daily NK.

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