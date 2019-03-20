Тела лидеров Северной Кореи предложили сгноить ради еды для жителей

Забальзамированные тела северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира необходимо использовать в качестве рычага давления на нынешние власти КНДР. С такой инициативой японский правозащитник Кен Като обратился к ООН, разослав представителям организации письма, пишет The Telegraph.

По мнению Кена Като, ООН должна пресечь поставку в Северную Корею химических веществ, используемых для поддержания в надлежащем состоянии тел, выставленных в Кымсусанском дворце Солнца в Пхеньяне. Като считает, что необходимые для бальзамирования компоненты — это предметы роскоши, поскольку не предназначены для улучшения жизни и благосостояния простых жителей страны.

«Я хочу заставить Северную Корею кормить своих людей вместо того, чтобы тратить десятки тысяч долларов в год на мертвых в мавзолее, ядерное оружие или ракеты», — заявил правозащитник. Он считает, что запрет на поставку в КНДР веществ, не дающих телам бывших лидеров разлагаться, может ослабить влияние нынешнего режима. В частности, это покажет зависимость Пхеньяна от иностранных технологий даже в таком важном для него вопросе.

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В этой связи Като просит ООН начать расследование в отношении контрабанды химических веществ в Северную Корею из России в нарушение запрета о поставках предметов роскоши.

О том, что работы с телами лидеров Северной Кореи выполняют российские специалисты из так называемой «Лаборатории Ленина» в Москве, 6 марта сообщило агентство Reuters. Как говорилось в материале, сотрудники этой лаборатории бальзамировали Владимира Ленина в 1924-м, а после смерти Ким Ир Сена в 1994 году российские специалисты посещают Пхеньян примерно раз в полтора-два года и следят, чтобы его останки не разлагались. Аналогичные действия проводятся и с его сыном Ким Чен Иром, скончавшимся в 2011-м.

Точная стоимость работ по бальзамированию неизвестна. Однако на основе данных Москвы о затратах на поддержание должного состояния тела Ленина эта цифра, вероятно, составляет для Северной Кореи около 400 тысяч долларов в год.

В мартовском отчете ООН говорится, что в настоящее время около 11 миллионов северокорейцев (около 43 процентов населения) нуждаются в гуманитарной помощи, отмечает The Telegraph.

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