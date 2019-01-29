В США узнали о тайном предложении России Северной Корее

Россия тайно предложила Северной Корее построить атомную электростанцию в обмен на отказ от использования ядерного оружия. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США.

Переговоры прошли прошлой осенью. По условиям сделки, Россия будет эксплуатировать АЭС и вывозить все побочные продукты производства, чтобы КНДР не использовала их для создания оружия. Взамен Северная Корея свернет программу ядерного вооружения и откажется от использования баллистических ракет, однако получит новый источник энергии.

Источники отметили, что США и Китай не одобрят такое соглашение, поскольку оно позволит России закрепиться на Корейском полуострове. В этом случае Москва будет играть существенную роль в обеспечении региона энергетикой. В то же время собеседники издания подчеркнули, что КНДР вряд ли откажется от ядерной программы, пока не нормализует отношения с США.

Белый дом, ЦРУ и посольство России в Вашингтоне отказались комментировать сделку.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын ведут переговоры о денуклеаризации полуострова. Их первая встреча состоялась в Сингапуре в июне 2018 года. По ее итогам стороны договорились, что КНДР готова полностью отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Вашингтон регулярно обвиняет Пхеньян в том, что страна нарушает договоренности и продолжает производить ядерные боеголовки. В свою очередь Северная Корея уличила Вашингтон в шантаже, давлении и неправомерных новых санкциях.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться в конце февраля 2019 года. Саммит пройдет во Вьетнаме, точная его дата пока неизвестна.

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