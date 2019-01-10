Ким Чен Ын пообещал постараться на встрече с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын будет придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает «Синьхуа».

По словам северокорейского лидера, КНДР будет решать проблему полуострова посредством диалога. Он также отметил, что приложит все усилия, чтобы в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом были достигнуты результаты, которые одобрит международное сообщество.

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Ранее 7 января сообщалось, что власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между лидерами двух стран. Представители обеих сторон уже провели предварительную встречу, на которой обсудили основные организационные моменты. В числе альтернативных мест для проведения саммита также фигурировали Индонезия, Монголия, американский штат Гавайи и пограничный пункт между Северной и Южной Кореей — Пханмунджом.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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