Безосновательные санкции возмутили Северную Корею

Северная Корея считает безосновательной ситуацию, при которой санкции в отношении Пхеньяна продолжают действовать в полном объеме. Об этом заявил северокорейский дипломат Чу Ён Чхоль на Конференции по разоружению в Женеве, отвечая на выступление американских представителей, передает Reuters.

По его словам, в настоящий момент «нет никаких оснований» для сохранения всех ограничений, поскольку КНДР прекратила свои ядерные и ракетные испытания. Он отметил, что никаких тестов не было уже 15 месяцев.

Дипломат добавил, что вопросы отношений между США и Северной Кореей должны решаться последовательно ради укрепления доверия. Однако вместо этого на саммите в Ханое в феврале Вашингтон «выдвинул абсурдный аргумент о том, что снятие санкций невозможно до разоружения», отметил Чу Ён Чхоль.

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15 марта замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила, что руководство Северной Кореи рассматривает вероятность приостановки переговоров с США о денуклеаризации.

До этого разведывательные спутники зафиксировали возможную подготовку Пхеньяна к запуску ракеты или спутника.

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.

По словам северокорейской стороны, Пхеньян предложил полностью и навсегда прекратить испытания ядерных ракет и ракет большой дальности, а также демонтировать все объекты по производству плутония и урана под наблюдением США. Взамен Северная Корея настаивала на частичной отмене санкций. Трамп утверждал, что Ким Чен Ын требовал полной отмены санкций.

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