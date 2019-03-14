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Американцы потренировались воевать с Северной Кореей

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Джозеф Данфорд

Американские военные в 2018 году провели учения, имитировавшие военные действия с Северной Кореей. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, передает ТАСС.

«В прошлом году мы провели то, что называется "Обзором готовности по Корее". И мы инсценировали первые 60 дней корейского конфликта, чтобы включить детализированное тыловое планирование, необходимое для проведения военных операций [на Корейском полуострове]», — поведал он.

Данфорд отметил, что военнослужащие по итогам учений многое освоили, однако деталей подготовки не раскрыл.

Председатель комитета также заявил, что остановка совместных учений США и Южной Кореи не влияют на боеспособность вооруженных сил двух стран.

В феврале прошла вторая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Переговоры закончились на два часа раньше намеченного времени из-за того, что по их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. Трамп отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и верит обещаниям своего коллеги о ядерном разоружении.

Летом прошлого года после саммита США и Северной Кореи сообщалось, что американцы намерены приостановить масштабные военные учения с Южной Кореей. Тогда речь шла о регулярных совместных учениях, таких как весенние полевые маневры Foal Eagle и летние Ulchi Freedom Guardian, на которых отрабатывались способы отражения военной агрессии КНДР, а также Key Resolve, цель которых — проверка возможности экстренного наращивания американских войск в районе Корейского полуострова.

Позднее в Минобороны США заявили, что у Вашингтона нет планов полностью останавливать проведение совместных военных учений с Южной Кореей.

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