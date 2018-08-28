США отказались прекращать военные учения с Южной Кореей ради Северной

У Вашингтона нет планов полностью останавливать проведение совместных военных учений с Южной Кореей. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник, 28 августа, передает Reuters.

По его словам, из-за переговоров с Северной Кореей часть крупных маневров была временно прекращена, однако другие продолжаются. «Мы сделали шаг и приостановили некоторые из крупнейший учений в качестве жеста доброй воли, вытекающего из саммита в Сингапуре», — сообщил он на брифинге.

В то же время сейчас у США нет планов прекращать какие-либо еще маневры, указал министр. Мэттис добавил, что пока никаких решений, касающихся следующего года, не принято.

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В июне после саммита США и Северной Кореи сообщалось, что американцы намерены приостановить масштабные военные учения с Южной Кореей. Тогда речь шла о регулярных совместных учениях, таких как весенние полевые маневры Foal Eagle и летние Ulchi Freedom Guardian, на которых отрабатывались способы отражения военной агрессии КНДР, а также Key Resolve, цель которых — проверка возможности экстренного наращивания американских войск в районе Корейского полуострова.

По итогам саммита лидеров США и КНДР американский президент Дональд Трамп заявил, что согласен прекратить «военные игры» на Корейском полуострове для продолжения диалога с КНДР, потому что считает их «очень провокационными». Он также добавил, что это поможет сохранить огромную сумму денег.

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