США посетовали на непослушную Северную Корею

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пока далек от своей цели — денуклеаризации Северной Кореи. Его слова передает Bloomberg.

«Ким [Чен Ын] взял на себя обязательства избавиться от ядерного оружия, чего от него ждет весь мир, — сказал Помпео. — Однако КНДР не действует в заданном направлении: во-первых, страна нарушает положения двух резолюций ООН, во-вторых, видно, что мы все еще далеки от достижения поставленной цели».

3 августа американский политик прибыл в Сингапур, где присутствовал на встрече в рамках форума по безопасности АСЕАН. Во время нее Помпео призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР, который заметно ослаб после встречи американского лидера Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в июне.

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Как пишет агентство, на форуме также присутствует министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, но встреча с ним в планы госсекретаря не входит. Тем не менее с Помпео в Сингапур приехала почти вся команда, занимающаяся вопросом Северной Кореи, поэтому возможность переговоров не исключается.

2 августа Ким Чен Ын прислал Трампу второе письмо. Его содержание не раскрывалось.

В конце июля The Washington Post писала, что разведка США увидела признаки того, что Северная Корея продолжает строительство новых ракет, способных достичь территории Америки. До этого японские СМИ передавали, что Пхеньян, предположительно, произвел пуск очередной ракеты.

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