Северную Корею заподозрили в очередном ракетном пуске

Северная Корея, предположительно, произвела пуск очередной ракеты. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK.

По данным телеканала, ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии. Южнокорейские военные подтвердили пуск в районе северокорейской провинции Чагандо, передает агентство Ёнхап.

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Отмечается, что в результате президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности страны.

24 июля американский телеканал CNN сообщил, что в течение ближайшей недели Пхеньян может произвести очередной ракетный запуск. В частности, отмечалось, что американская разведка обнаружила на северо-западе КНДР транспортные средства, перевозившие оборудование для запуска ракет.

За 20 дней до этого власти КНДР отчитались об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». По утверждению Пхеньяна, она пролетела 933 километра и достигла высоты 2802 километра. Через 39 минут после старта она точно поразила цель.

В Пентагоне заявили о незнакомом типе испытанной КНДР ракеты. В Минобороны России сообщили, что запущенная Северной Кореей баллистическая ракета по своим характеристикам соответствует ракете средней дальности.