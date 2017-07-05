В Пентагоне заявили о незнакомом типе испытанной КНДР ракеты

Представитель Пентагона Джефф Дэвис завил о том, что испытанная во вторник, 4 июля, КНДР ракета относится к новому типу, не известному американскому оборонном ведомству. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ранее не видели такой ракеты», — сообщил Дэвис на брифинге. По его данным, двухступенчатая ракета была запущена с мобильной установки в районе авиазавода «Пхеньян».

По мнению представителя Пентагона, такой пуск представляет угрозу для авиации, судов в регионе, а также для космических аппаратов.

4 июля власти КНДР отчитались об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», пролетевшей 933 километра и достигшей высоты в 2802 километра. Она точно поразила цель через 39 минут после старта.

Минобороны России в свою очередь заявило, что ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.