Минобороны России отказалось считать запущенную КНДР ракету межконтинентальной

Баллистическая ракета, запущенная в Северной Корее в ночь на 4 июля, по своим характеристикам соответствует ракете средней дальности. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как рассказали в военном ведомстве, ракета была запущена в 3:46 мск и отслеживалась средствами системы предупреждения о ракетном нападении.

«Ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря. Запуск был произведен в направлении от границ России и опасности не представлял», — говорится в сообщении.

Власти КНДР в свою очередь объявили, что испытанная ими ракета «Хвасон-14» является межконтинентальной. По их заявлению, ракета пролетела 933 километра, поднимаясь в апогее на высоту 2802 километра. Общая продолжительность полета составила 39 минут.

Южнокорейские и японские эксперты ранее сообщали, что наблюдаемая ими ракета, по разным данным, поднималась на высоту до 2,3-2,8 тысячи километров и пролетела 930-980 километров. Американские военные объявили, что обнаружили ракету и вели ее на протяжении 37 минут.

По солидарной оценке международных экспертов, такая ракета является межконтинентальной и может иметь дальность до восьми-девяти тысяч километров.