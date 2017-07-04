КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

КНДР во вторник, 4 июля, запустила баллистическую ракету из приграничной с Китаем провинции. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что ракета была запущена около 9:40 по Сеулу (3:40 мск).

Reuters со ссылкой на японских военных указывает, что ракета может упасть в Японское море в исключительной экономической зоне Японии. Служба морской безопасности Японии предупредила судна, находящиеся в море, об опасности падения баллистической ракеты.

10 июня стало известно, что в ближайшее время в КНДР могут пройти испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Северокорейская газета «Нодон синмун» писала, что «испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики».

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8 июня северокорейские военные осуществили запуск нескольких противокорабельных ракет со своего восточного побережья. Они пролетели около 200 километров, прежде чем упали в воды Японского моря.

Ранее в этом же месяце представитель стратегических войск Корейской народной армии в интервью Центральному телеграфному агентству страны усомнился в способности Вашингтона перехватить ракеты КНДР. При этом испытания системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Соединенными Штатами, он назвал серьезной военной провокацией. Эти испытания были проведены 30 мая, спустя день после того, как Пхеньян успешно запустил баллистическую ракету.

Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных испытаний. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.