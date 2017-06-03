Северная Корея заявила о неспособности США перехватить ее ракеты

Власти КНДР уверены, что США не могут перехватить северокорейские ракеты. Об этом заявил представитель стратегических войск Корейской народной армии в интервью Центральному телеграфному агентству страны (KCNA).

При этом испытания Вашингтоном системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет он назвал серьезной военной провокацией. «Такой рискованный поступок — это признак того, что их [США] подготовка к развязыванию ядерной войны против КНДР достигла последней фазы. Их безрассудные шаги явно свидетельствуют о том, что наш шаг к укреплению ядерной силы ради самообороны — верное решение», — сказал пресс-секретарь корейской армии.

Материалы по теме Медленно ракеты уплывают вдаль Что будет, если американцы нанесут удар по КНДР

По его словам, Соединенные Штаты хвастаются успехом испытаний, но в Пхеньяне это считают глупостью и блефом.

29 мая Северная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты. Глава государства Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что страна «сделает большой шаг вперед в этом направлении», чтобы в ответ на американскую военную провокацию отправить им «подарочную упаковку» еще большего размера.

Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание.