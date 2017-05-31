Силовые структуры
 

США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных ракет

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США провели успешные испытания системы противоракетной обороны в Тихом океане. Как заявил телеканалу NBC News директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джим Сиринг, тест по перехвату межконтинентальной ракеты является важной вехой, демонстрирующей надежность в отражении реальной угрозы.

Во время испытания ракета-перехватчик, запущенная из подземной шахты на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии, успешно поразила мишень, стартовавшую с атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) примерно в 7500 километрах. Отмечается, что учения были проведены в ответ на очередной запуск в КНДР баллистической ракеты.

По утверждению телеканала, противоракета такого типа является последней линией обороны США от баллистических ракет. Другими элементами интегрированной системы являются ракеты Пэтриот, а также высотная система THAAD.

29 мая КНДР произвела очередной пуск ракеты, предположительно, типа Scud (натовское обозначение советской ракеты Р-17). В Токио заявили, что, судя по всему, она упала в районе исключительной экономической зоны Японии. За день до этого Пхеньян рапортовал об успешном испытании обновленной системы ПВО.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.

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