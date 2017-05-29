В Сеуле сообщили о запуске северокорейской ракеты

Южнокорейские военные заявили о том, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает агентство «Ёнхап».

Указывается, что неизвестная ракета была выпущена из северокорейского прибрежного города Вонсан, в котором расположена военно-морская база. Баллистический снаряд летел в восточном направлении, сообщают источники агентства в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Материалы по теме Медленно ракеты уплывают вдаль Что будет, если американцы нанесут удар по КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в связи с пуском ракеты распорядился созвать Совет безопасности, который соберется в 7:30 по местному времени (1:30 мск).

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что запущенная КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщает РИА Новости. Токио выразил Пхеньяну протест в связи с его действиями.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.