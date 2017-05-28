США направят третий авианосец к берегам КНДР

ВМС США направят к берегам КНДР авианосец «Нимиц» (USS Nimitz), чтобы усилить давление на Пхеньян. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает японская Asahi Shimbun со ссылкой на американские источники в военных кругах.

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«Нимиц» присоединится к уже находящимся в том районе авианосцам «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) и «Карл Винсон» (USS Carl Vinson), доведя объединенную группировку в западной части Тихого океана до крупнейшего значения. Всего ВМС США обладают 11 кораблями подобного класса, и сосредоточение трех из них в одном регионе является крайне редким событием, отмечает издание. При этом есть вероятность, что «Нимиц» выдвинулся на смену одному из флагманов.

По источникам газеты, «Нимиц» должен был 1 июня покинуть место своей дислокации, военно-морскую базу Китсап в штате Вашиингтон, и направиться в ближневосточный регион. Однако командование изменило планы и решило на шесть месяцев разместить авианосец в западной части Тихого океана.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар.

Позже США заявили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.