Сеул назвал тип запущенной КНДР ракеты

Запущенная Северной Кореей утром 29 мая ракета относится к типу Scud. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Ракета, предположительно относящаяся к типу Scud, была запущена сегодня из района города Вонсан провинции Канвондо в 05:39 по местному времени (23:39 мск)», — говорится в сообщении. Дальность полета ракеты составила около 450 километров, она упала в японской исключительной экономической зоне.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин был оповещен о запуске ракеты и созвал Совет безопасности. Аналогичные меры были предприняты в Японии.

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Министерство иностранных дел Южной Кореи выпустило заявление, в котором указало, что Сеул не потерпит провокаций и предпримет жесткие ответные действия. «Этот шаг является очевидным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и представляет серьезную угрозу для мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире. Северная Корея должна немедленно прекратить все провокации и переходить на путь денуклеаризации как можно быстрее», — сказано в заявлении МИД.

Президент США Дональд Трамп и Белый дом также были проинформированы о ракетном запуске КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.

