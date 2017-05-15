КНДР назвала успешным испытание баллистической ракеты

Северная Корея заявила в понедельник, 15 мая, что она успешно провела днем ранее испытание ракеты средней и большой дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Как отмечается, целью испытания была проверка возможности доставки этой ракетой «крупной тяжелой ядерной боеголовки».

Ракета была запущена под самым высоким углом, «чтобы не нанести ущерба безопасности соседних стран», и пролетела 787 километров, достигнув высоты 2111,5 километра.

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За проведением испытания наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он указал, что Соединенные Штаты не должны недооценивать реальность того, что их материк находится в пределах «прицельной дальности» для его страны.

Северная Корея провела испытание утром в субботу, 14 мая. Полет ракеты, запущенной из провинции Пхёнан-Пукто, продолжался полчаса, она преодолела около 700 километров и упала в Японском море, между Корейским полуостровом и Японией.

По данным Минобороны России, падение произошло на расстоянии 500 километров от российской территории. В то же время американский чиновник сообщил, что ракета прекратила полет на расстоянии 96,5 километра от Владивостока.

Запуск стал первым ракетным испытанием в Северной Корее за две недели.