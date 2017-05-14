СМИ сообщили о падении северокорейской ракеты в сотне километров от Владивостока

Запущенная в КНДР ракета, по расчетам США, упала в Японском море на расстоянии 60 миль (96,5 километра) от Владивостока. Об этом CNN рассказал неназванный американский чиновник.

В Вашингтоне в свою очередь сообщали, что ракета фактически упала намного ближе к российской территории, чем к японской, передавал ABC News со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

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По данным южнокорейских военных, пуск был произведен в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто, а ракета пролетела около 700 километров. В Токио заявили, что после 30 минут полета она упала в море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.

Также в Сеуле сообщали, что запущенная ракета, предположительно, была баллистической (по сведениям японской стороны, это могла быть ракета нового типа). Если эта информация подтвердится, то это будет первым за две недели запуском ракеты после того, как предыдущая такая попытка завершилась неудачей.