США выразили уверенность в разочаровании России ракетным пуском в КНДР

В администрации США считают, что последний ракетный пуск КНДР не может «обрадовать» Россию, поскольку был совершен рядом с ее границей. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

«Президент (США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру») был проинформирован о последнем ракетном испытании Северной Кореи. С учетом того, что ракета была так близко к российской территории — фактически, ближе к России, чем к Японии – президент не может представить, чтобы Россия была довольна (ядерным пуском КНДР — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в сообщении.

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Ранее в воскресенье, 14 мая, Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты из региона вблизи своего западного побережья. Запуск был произведен в регионе Кусон, расположенном к северо-западу от столицы КНДР Пхеньяна. Ракета летела на протяжении получаса, пролетела около 700 километров и упала в море между Корейским полуостровом и Японией.

Запуск, осуществленный в воскресенье, был первым ракетным испытанием КНДР за две недели.

США ранее заявляли, что стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей в Вашингтоне намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как отмечалось, Соединенные Штаты открыты для переговоров.