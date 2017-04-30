КНДР пригрозила уничтожить атомную подлодку ВМС США с ракетами Tomahawk

Пхеньян пригрозил уничтожить атомную подводную лодку «Мичиган» ВМС США, которая ранее на этой неделе зашла в южнокорейский порт Пусан. Об этом пишет южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на сообщение северокорейского пропагандистского портала Uriminzokkiri.

«В тот момент, когда "Мичиган" попробует хотя бы пошевелиться, он будет обречен на жалкую судьбу превращения в подводный призрак, неспособный вернуться на поверхность», — обещают авторы сообщения. По их словам, «срочная переброска атомной подлодки в воды в районе Корейского полуострова, которая совпала по времени с отправкой туда ударной авианосной группировки, призвана еще больше усилить военные угрозы против нашей республики».

Атомная субмарина «Мичиган» типа «Огайо» зашла в южнокорейский порт Пусан в начале текущей недели. Она должна присоединиться к ударной группе авианосца «Карл Винсон», которая проводит совместные учения с кораблями Морских сил самообороны Японии недалеко от Корейского полуострова.

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О направлении в этот район атомной подлодки с крылатыми ракетами на борту еще 12 апреля сообщил «Ленте.ру» источник в силовых структурах.

В настоящее время ВМС США располагают четырьмя атомными подводными крейсерами — носителями крылатых ракет, перестроенными из первых кораблей серии стратегических ракетоносцев типа «Огайо». В ходе модернизации 22 из 24 ракетных шахт, исходно предназначенных для размещения баллистических ракет Trident C-4, были переделаны под пусковые установки крылатых ракет семейства UGM-109 Tomahawk (до 154 единиц).

Северная Корея ранее заявляла о готовности нанести превентивный удар по американским военным базам, если Вашингтон пойдет на политическую, экономическую или военную провокацию, направленную против Пхеньяна. Представитель генштаба армии КНДР пояснял, что «в случае агрессии США» будут атакованы военные объекты Соединенных Штатов в Японии и Южной Корее.

