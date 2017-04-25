В порт Южной Кореи зашла американская атомная подлодка с ракетами Tomahawk

Атомная субмарина «Мичиган» типа «Огайо» зашла в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщает BBC News.

Как отмечается, лодка должна присоединиться к ударной группе авианосца «Карл Винсон», которая проводит совместные учения с кораблями Морских сил самообороны Японии, выдвигаясь на север, к Корейскому полуострову. Прибыть в район соединение должно к концу текущей недели.

О направлении в воды Корейского полуострова атомной подлодки с крылатыми ракетами на борту еще 12 апреля сообщил «Ленте.ру» источник в силовых структурах.

В настоящее время ВМС США располагают четырьмя атомными подводными крейсерами — носителями крылатых ракет, перестроенными из первых кораблей серии стратегических ракетоносцев типа «Огайо». В их число входит собственно головной ракетоносец «Огайо» (SSGN-726), «Мичиган» (SSGN-727), «Флорида» (SSGN-728) и «Джорджия» (SSGN-729).

В ходе модернизации 22 из 24 ракетных шахт, исходно предназначенных для размещения баллистических ракет Trident C-4, были переделаны под пусковые установки крылатых ракет семейства UGM-109 Tomahawk (до 154 единиц). Две ближайшие к рубке шахты оснащены шлюзовыми камерами и могут использоваться для крепления подводных аппаратов (в этом случае часть пусковых установок крылатых ракет блокируется) и выхода боевых пловцов.