Американский адмирал предложил перебросить ракеты на Гавайи для защиты от КНДР

Командующий Тихоокеанским командованием США Гарри Гаррис предложил перебросить ракеты на Гавайские острова, чтобы защитить их от КНДР. Об этом сообщает Washington Examiner.

«Я убежден, что имеющиеся у нас ракеты-перехватчики, которые защищают нашу страну на Аляске и в Калифорнии, очень важны. Я предложил, чтобы мы рассмотрели возможность размещения подобных ракет на Гавайях, что защитило бы напрямую Гавайи», — сказал адмирал в ходе заседания комитета Палаты представителей по вооруженным силам.

Также он предложил обратить внимание на действующую в этом регионе радиолокационную систему, которая, как пишет Washington Examiner, установлена на старой нефтяной платформе.

Северная Корея ранее заявляла о готовности нанести превентивный удар по американским военным базам, если Вашингтон пойдет на политическую, экономическую или военную провокацию, направленную против Пхеньяна. Представитель генштаба армии КНДР пояснял, что «в случае агрессии США» будут атакованы военные объекты Соединенных Штатов в Японии и Южной Корее.