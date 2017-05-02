В КНДР назвали полеты американских бомбардировщиков толчком к ядерной войне

Северная Корея прокомментировала маневры американских бомбардировщиков в Южной Корее в рамках учений ВВС страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство ЦТАК.

«Эта безрассудная военная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к ядерной войне», — говорится в заявлении северокорейского агентства.

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В Пхеньяне отметили, что самолеты США провели учения по сбросу бомб на важнейшие объекты КНДР в то время, как американский президент Дональд Трамп «и другие американские разжигатели войны призывают нанести превентивный удар» по Северной Корее.

О полетах американских бомбардировщиков ранее сообщал Сеул. В Южной Корее пояснили, что это часть усилий по сдерживанию Пхеньяна и ответ на запуски баллистических ракет со стороны КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ в КНДР заявили, что в этом случае сами осуществят превентивный удар.

Позже в США уточнили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.